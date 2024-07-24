Тройников Семен Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тройников Семен Семенович
Мать ребёнка: Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Тройников Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Елизавета Александровна
Тульская обл., Россия
Смерть
Неизвестно