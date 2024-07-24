Тройников Семен Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тройников Семен Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Тройников Семен Семенович

Мать ребёнка: Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Тройников Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Елизавета Александровна

Тульская обл., Россия
Смерть
Неизвестно

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