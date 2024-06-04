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Зубков Михаил Григорьев

Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.11.1796

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1796

Отец: Зубков Григорий Максимов

Мать: Зубкова Татьяна Давыдова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Гликерия Макарова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Зубков Даниил Михайлов

Мать ребёнка: Зубкова Гликерия Макарова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Зубкова) Харитина Михайлова

Мать ребёнка: Зубкова Гликерия Макарова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Зубкова) Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Зубкова Гликерия Макарова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829

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