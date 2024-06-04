Зубков Михаил Григорьев
Место рождения
Дата рождения12.11.1796
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1796
Отец: Зубков Григорий Максимов
Мать: Зубкова Татьяна Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Зубкова Гликерия Макарова
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Зубкова) Харитина Михайлова
Мать ребёнка: Зубкова Гликерия Макарова
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Зубкова) Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Зубкова Гликерия Макарова
Смерть
После 1829