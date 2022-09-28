Дербенева Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дербенева Нина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дербенев Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюмина Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Дербенев Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дербенев Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Дербенев Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
26.04.1979

Дочь: Шарапова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Дербенев Анатолий Николаевич

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