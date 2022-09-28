Дербенева Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюмина Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Дербенев Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дербенев Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Дербенев Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
26.04.1979
Дочь: Шарапова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Дербенев Анатолий Николаевич