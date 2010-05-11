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Сиченко Григорий Андреевич
Сиченко Григорий Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.05.2010
Пол
Мужской
Отец
Сиченко Андрей Степанович
1973 г.р.
Мать
Сиченко Ирина Михайловна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.2010
Отец:
Сиченко Андрей Степанович
Мать:
Сиченко Ирина Михайловна
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