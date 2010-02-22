Кривобокова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривобокова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2010

Отец: Кривобоков Иван Владимирович

Мать: Коркина Елена Сергеевна

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