Устюшкина Мария Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Устюшкина Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюшкин Исаакий Николаевич

Рождение ребёнка
18.09.1913

Сын: Устюшкин Иван Исаакиевич

Отец ребёнка: Устюшкин Исаакий Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.1916

Сын: Устюшкин Яков Исаакович

Отец ребёнка: Устюшкин Исаакий Николаевич

Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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