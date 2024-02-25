Мальшакова (Василевская) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальшакова (Василевская) Надежда Яковлевна

Место рождения

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край

Дата рождения

07.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1956

Отец: Василевский Яков Лаврентьевич

Мать: Василевская (Есепенко) Ольга Марковна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальшаков Михаил

Рождение ребёнка
28.07.1979

Сын: Мальшаков Денис Михайлович

Отец ребёнка: Мальшаков Михаил

Рождение ребёнка
10.02.1988

Дочь: Мальшакова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Мальшаков Михаил

Рождение ребёнка
09.03.1997

Сын: Мальшаков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мальшаков Михаил

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