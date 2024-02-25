Мальшакова (Василевская) Надежда Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальшаков Михаил
Рождение ребёнка
28.07.1979
Сын: Мальшаков Денис Михайлович
Отец ребёнка: Мальшаков Михаил
Рождение ребёнка
10.02.1988
Дочь: Мальшакова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Мальшаков Михаил
Рождение ребёнка
09.03.1997
Сын: Мальшаков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Мальшаков Михаил