Тараканов Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1958
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1980
Дочь: (Тараканова) Наталья
Мать ребёнка: Тараканова (Новикова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
18.01.1982
Дочь: Мясникова (Тараканова) Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: Тараканова (Новикова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
14.06.1992
Сын: Тараканов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Тараканова (Новикова) Татьяна Николаевна