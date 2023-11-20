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Тараканов Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

02.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1958

Отец: Тараканов Алексей Филиппович

Мать: Тараканова (Пушкарева) Татьяна Дмитриевна

Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1980

Дочь: (Тараканова) Наталья

Мать ребёнка: Тараканова (Новикова) Татьяна Николаевна

Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
18.01.1982

Дочь: Мясникова (Тараканова) Светлана Дмитриевна

Мать ребёнка: Тараканова (Новикова) Татьяна Николаевна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
14.06.1992

Сын: Тараканов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Тараканова (Новикова) Татьяна Николаевна

Магадан, город Магадан, Магаданская область

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