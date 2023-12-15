Колотай (Хамло) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотай (Хамло) Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1890 г.р.

Дети

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1909

Муж: Колотай Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
11.06.1912

Дочь: (Колотай) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Колотай Григорий Гаврилович

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

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