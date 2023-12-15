Колотай (Хамло) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1909
Рождение ребёнка
11.06.1912
Дочь: (Колотай) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Колотай Григорий Гаврилович
Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область