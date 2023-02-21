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Шакриева (Кашина) Наталья

Место рождения

Россия, Республика Коми, Ухтинский район, п. Водный

Дата рождения

01.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1976

Отец: Кашин Григорий

Мать: Кашина Надежда

Россия, Республика Коми, Ухтинский район, п. Водный
03-35
Образование
Между 01.09.1999 и 31.05.2002
Вятский государственный университет
Высшее | Экономика и управление на предприятии (экономист-менеджер)
Бракосочетание
10.10.2008

Муж: Шакриев Сергей

Усинск
запись о заключении брака N355, свидетельство I-ЕА N590827
Рождение ребёнка
30.03.2009

Дочь: Есения

Отец ребёнка: Шакриев Сергей

Республика Коми, г. Усинск
вес 3330, рост 54, время рождения 14-10, по шкале аппгар 9
Развод
15.11.2012

Муж: Шакриев Сергей

г. Усинск
запись акта о расторжении брака от 27.11.2012 N268, свидетельство I-ЕА N626291
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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