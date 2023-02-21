Шакриева (Кашина) Наталья
Место рожденияРоссия, Республика Коми, Ухтинский район, п. Водный
Дата рождения01.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1976
Отец: Кашин Григорий
Мать: Кашина Надежда
Россия, Республика Коми, Ухтинский район, п. Водный
03-35
Образование
Между 01.09.1999 и 31.05.2002
Вятский государственный университет
Высшее | Экономика и управление на предприятии (экономист-менеджер)
Бракосочетание
10.10.2008
Муж: Шакриев Сергей
Усинск
запись о заключении брака N355, свидетельство I-ЕА N590827
Рождение ребёнка
30.03.2009
Дочь: Есения
Отец ребёнка: Шакриев Сергей
Республика Коми, г. Усинск
вес 3330, рост 54, время рождения 14-10, по шкале аппгар 9
Развод
15.11.2012
Муж: Шакриев Сергей
г. Усинск
запись акта о расторжении брака от 27.11.2012 N268, свидетельство I-ЕА N626291
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно