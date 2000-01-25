Ярочкин Гаврил Иванович
Место рождения
Дата рождения12.04.1921
Дата смерти25.01.2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1921
Бракосочетание
26.11.1946
Рождение ребёнка
01.08.1947
Рождение ребёнка
18.11.1950
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
22.03.1956
Смерть
25.01.2000