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Ярочкин Гаврил Иванович

Место рождения

Кользиваново, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

12.04.1921

Дата смерти

25.01.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1921

Отец: Ярочкин Иван Гаврилович

Мать: Ярочкина (Брагина) Мария Васильевна

Кользиваново, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
26.11.1946

Жена: Ярочкина (Антонова) Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
01.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярочкина (Антонова) Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
18.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярочкина (Антонова) Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярочкина (Антонова) Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
22.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярочкина (Антонова) Ксения Михайловна

Смерть
25.01.2000
Кользиваново, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

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