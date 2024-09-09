Семенова (Федорова) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Федорова) Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1899 г.р.
1901 г.р.
1904 г.р.
Скрыто настройками приватности
1907 г.р.

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Наташа Лазаревна

Отец ребёнка: Тимофеев (Титов) Лазарь

Бракосочетание
09.02.1897

Муж: Тимофеев (Титов) Лазарь

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.02.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев (Титов) Лазарь

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.08.1899

Дочь: Лазарь Наталия Лазарь

Отец ребёнка: Тимофеев (Титов) Лазарь

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.10.1901

Сын: Лазарь Терентий

Отец ребёнка: Тимофеев (Титов) Лазарь

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.01.1904

Дочь: Лазарева Анна

Отец ребёнка: Тимофеев (Титов) Лазарь

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.06.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев (Титов) Лазарь

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.09.1907

Сын: Лазарев Михаил

Отец ребёнка: Тимофеев (Титов) Лазарь

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.01.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев (Титов) Лазарь

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.08.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев (Титов) Лазарь

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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