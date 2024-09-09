Семенова (Федорова) Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Наташа Лазаревна
Отец ребёнка: Тимофеев (Титов) Лазарь
Бракосочетание
09.02.1897
Рождение ребёнка
10.02.1898
Рождение ребёнка
18.08.1899
Дочь: Лазарь Наталия Лазарь
Отец ребёнка: Тимофеев (Титов) Лазарь
Рождение ребёнка
22.10.1901
Сын: Лазарь Терентий
Отец ребёнка: Тимофеев (Титов) Лазарь
Рождение ребёнка
29.01.1904
Дочь: Лазарева Анна
Отец ребёнка: Тимофеев (Титов) Лазарь
Рождение ребёнка
06.06.1906
Рождение ребёнка
23.09.1907
Сын: Лазарев Михаил
Отец ребёнка: Тимофеев (Титов) Лазарь
Рождение ребёнка
30.01.1913
Рождение ребёнка
05.08.1914
Смерть
Неизвестно