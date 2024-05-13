Каштанова (Антипова) Елена (Мелания) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Каштанова (Антипова) Елена (Мелания)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антипов Самсон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каштанов Артем

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1928

Дочь: Моисеева (Каштанова) Палагея

Отец ребёнка: Каштанов Артем

Нижняя Дубровка, Кузнецкий уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1933

Дочь: Карапина (Каштанова) Елена

Отец ребёнка: Каштанов Артем

Рождение ребёнка
15.03.1937

Сын: Каштанов Михаил

Отец ребёнка: Каштанов Артем

Смерть
27.08.1968

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