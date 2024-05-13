Каштанова (Антипова) Елена (Мелания)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.08.1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антипов Самсон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каштанов Артем
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1928
Дочь: Моисеева (Каштанова) Палагея
Отец ребёнка: Каштанов Артем
Нижняя Дубровка, Кузнецкий уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1933
Дочь: Карапина (Каштанова) Елена
Отец ребёнка: Каштанов Артем
Рождение ребёнка
15.03.1937
Сын: Каштанов Михаил
Отец ребёнка: Каштанов Артем
Смерть
27.08.1968