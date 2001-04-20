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Несмелова Екатерина Федоровна

Место рождения

Тавнежи, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.12.1934

Дата смерти

20.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1934

Отец: Несмелов Федор

Мать: Прасковья Константиновна

Тавнежи, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочков Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
05.09.1961

Дочь: Бочкова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Бочков Анатолий Николаевич

Большое Раменье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.04.2001

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