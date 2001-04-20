Несмелова Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения25.12.1934
Дата смерти20.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1934
Отец: Несмелов Федор
Мать: Прасковья Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1961
Дочь: Бочкова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Бочков Анатолий Николаевич
Большое Раменье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.04.2001