Тимофеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Вера Петровна

Смерть
Неизвестно
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