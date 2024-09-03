Пичкалева (Казанцева) Анна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти01.07.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1879
Дочь: Лехтина (Пичкалев) Василиса Терентьевна
Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Пичкалев Артем Терентьевич
Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович
Рождение ребёнка
22.06.1883
Сын: Пичкалев Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович
Смерть
01.07.1888