Пичкалева (Казанцева) Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкалева (Казанцева) Анна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

01.07.1888

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Терентий Михайлович

Рождение ребёнка
18.08.1879

Дочь: Лехтина (Пичкалев) Василиса Терентьевна

Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Пичкалев Артем Терентьевич

Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович

Рождение ребёнка
22.06.1883

Сын: Пичкалев Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович

Смерть
01.07.1888

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