Склярова Эмма Витальевна 17.08.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Склярова Эмма Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1959

Дата смерти

18.10.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1979

Сын: Скляров Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Скляров Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
19.07.1983

Сын: Скляров Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Скляров Владимир Владимирович

Смерть
18.10.2013

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