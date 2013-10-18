Склярова Эмма Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1959
Дата смерти18.10.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1979
Сын: Скляров Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Скляров Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
19.07.1983
Сын: Скляров Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Скляров Владимир Владимирович
Смерть
18.10.2013