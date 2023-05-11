Волокитин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волокитин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1969

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1997

Сын: Волокитин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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