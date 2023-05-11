Волокитин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1969
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1997
Сын: Волокитин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно