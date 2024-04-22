Платонов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.11.1905 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
10.11.1905 ст.
Судайской волости деревни Фомицына крестьянин Михаил Арсеньев Платонов и законная жена его Параскева Иванова, оба православного вероисповедания. ГАКО, 56-25-268-135об-136
Крещение
11.11.1905 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Крестьянский сын деревни Льгова Иван Иванов Ананьев и крестьянская жена деревни Фомицына Ирина Иванова ГАКО, 56-25-268-135об-136