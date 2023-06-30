Новосельцев Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосельцев Степан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890 или 1892

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 или 1892

Отец: Новосельцев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосельцев Григорий Степанович

Мать ребёнка: Новосельцева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосельцева Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Новосельцева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Новосельцева Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Новосельцева Наталья Алексеевна

Смерть
1943

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