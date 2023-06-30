Новосельцев Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890 или 1892
Дата смерти1943
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 или 1892
Отец: Новосельцев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосельцев Григорий Степанович
Мать ребёнка: Новосельцева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосельцева Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Новосельцева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Новосельцева Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Новосельцева Наталья Алексеевна
Смерть
1943