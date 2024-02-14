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Севостьянов Петр Васильевич

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.09.1879

Жена: Севостьянова (Федосова) Агрипина Прокопьевна

Рождение ребёнка
11.09.1889

Сын: Севостьянов Никита Петрович

Мать ребёнка: Севостьянова (Федосова) Агрипина Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: возможно погиб

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