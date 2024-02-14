Севостьянов Петр Васильевич
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.09.1879
Рождение ребёнка
11.09.1889
Сын: Севостьянов Никита Петрович
Мать ребёнка: Севостьянова (Федосова) Агрипина Прокопьевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: возможно погиб