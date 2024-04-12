Засыпкин Софрон Иванович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Захаров Иван Андреевич
Мать: Захарова Агафья
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Засыпкина Анастасия
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пунина Ефимия Засыпкина
Мать ребёнка: Засыпкина Анастасия
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Лобова Прасковья Засыпкина
Мать ребёнка: Засыпкина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Засыпкина Анастасия
Смерть
Неизвестно