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Засыпкин Софрон Иванович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Захаров Иван Андреевич

Мать: Захарова Агафья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Засыпкин Иван Софронович

Мать ребёнка: Засыпкина Анастасия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пунина Ефимия Засыпкина

Мать ребёнка: Засыпкина Анастасия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Лобова Прасковья Засыпкина

Мать ребёнка: Засыпкина Анастасия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засыпкина Анастасия

Смерть
Неизвестно
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