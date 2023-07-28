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Филиппов Дмитрий

Место рождения

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Филиппов Филипп

Мать: Филиппова (Филиппова) Наталья

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кудрин (Филиппов) Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Лукерья

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Апушкина (Кудрина (Филиппова)) Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Лукерья

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кудрин (Филиппов) Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Лукерья

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Смерть
1938

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