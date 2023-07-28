Филиппов Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Филиппов Филипп
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кудрин (Филиппов) Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Лукерья
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Апушкина (Кудрина (Филиппова)) Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Лукерья
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кудрин (Филиппов) Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Лукерья
Смерть
1938