Козлов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1890 ст.

Дочь: Дудкина Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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