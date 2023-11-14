Козлов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.1890 ст.
Дочь: Дудкина Мария Андреевна
Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно