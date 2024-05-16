Круковский Антон Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Круковский Антон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.10.1942

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮД
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Рождение
Неизвестно

Отец: Круковский Василий Викентьевич

Мать: не указана

Смерть
07.10.1942
Котлубань, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
убит 7.10.1942. Похоронен в братской могиле посёлка Котлубань вместе с почти 2500 бойцами. номер в захоронении 1095 (старый список) 1285 (новый список). назван там КруПовским Антоном Васильевичем,... Показать все

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