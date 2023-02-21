Чанкин (Чанка Или Чанко) Эрман (Ермолай) (Эрман) Индрик (Иванович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.1876
Дочь: Чанкина Мария Ермолаевна
Мать ребёнка: Чанкина Ксения Сергеевна
Вязьмиха, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чанкина Ксения Сергеевна
Смерть
Неизвестно