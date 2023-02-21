Чанкин (Чанка Или Чанко) Эрман (Ермолай) (Эрман) Индрик (Иванович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧанкин (Чанка Или Чанко) Эрман (Ермолай) (Эрман) Индрик (Иванович)

Чанкин (Чанка Или Чанко) Эрман (Ермолай) (Эрман) Индрик (Иванович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1876

Дочь: Чанкина Мария Ермолаевна

Мать ребёнка: Чанкина Ксения Сергеевна

Вязьмиха, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чанкина Ксения Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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