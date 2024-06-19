Марфа Антонова
Место рожденияТатарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Крестниково
Дата рождения04.07.1812
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Антон Иванов
Мать: не указана
Дочь: (Арефьева) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев
Сын: Арефьев Прокопий Григорьевич
Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев
Дочь: (Арефьева) Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев
Сын: Арефьев Прокопий Григорьевич
Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев
Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев
Дочь: (Арефьева) Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев
Дочь: (Арефьева) Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев
Дочь: (Арефьева) Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев
Дочь: (Арефьева) Фекла Григорьвна
Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев
Сын: Арефьев Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев
Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев