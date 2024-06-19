Марфа Антонова 04.07.1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Антонова

Место рождения

Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Крестниково

Дата рождения

04.07.1812

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1812

Отец: Антон Иванов

Мать: не указана

Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Крестниково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арефьева) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арефьев Прокопий Григорьевич

Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Григорий Арефьев

Рождение ребёнка
03.07.1831

Дочь: (Арефьева) Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев

Рождение ребёнка
05.07.1837

Сын: Арефьев Прокопий Григорьевич

Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев

Рождение ребёнка
23.06.1838

Сын: Арефьев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев

Рождение ребёнка
26.01.1840

Дочь: (Арефьева) Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев

Рождение ребёнка
07.02.1843

Дочь: (Арефьева) Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев

Рождение ребёнка
16.06.1844

Дочь: (Арефьева) Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев

Рождение ребёнка
20.09.1846

Дочь: (Арефьева) Фекла Григорьвна

Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев

Рождение ребёнка
22.03.1848

Сын: Арефьев Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев

Рождение ребёнка
23.08.1849

Сын: Арефьев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Арефьев Григорий Арефьев

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