Надачин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надачин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина (Наддачина) Марина

Мать ребёнка: (Дудинова) Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наддачин Сергей

Мать ребёнка: (Дудинова) Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дудинова) Зинаида

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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