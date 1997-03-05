Шаихов Абдулхалик Гебекович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.03.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаихова Зайнаб Абдулхаликовна
Мать ребёнка: Шаихова Кигили
Рождение ребёнка
13.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаихова Кигили
Смерть
05.03.1997