Трифонова Ушакова Анриппина Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонова Ушакова Анриппина Карповна

Трифонова Ушакова Анриппина Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Порфирий Ипатьевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Трифонова Мария Порфириевна

Отец ребёнка: Трифонов Порфирий Ипатьевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Трифонов Николай Порфириевич

Отец ребёнка: Трифонов Порфирий Ипатьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.