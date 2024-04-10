Трифонова Ушакова Анриппина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Трифонова Мария Порфириевна
Отец ребёнка: Трифонов Порфирий Ипатьевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Трифонов Николай Порфириевич
Отец ребёнка: Трифонов Порфирий Ипатьевич
Смерть
Неизвестно