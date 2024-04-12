Крестешникова (Щеткина) Александра Ефимовна
Место рождения
Дата рождения01.08.1850
Дата смерти1877
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1850
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.10.1868
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1869
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1871
Сын: Крестешников Василий Иванович
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Рождение ребёнка
20.08.1872
Сын: Крестешников Сергей Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.1874
Сын: Крестешников Николай Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1875
Сын: Крестешников Александр Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1876
Дочь: Крестешникова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1877