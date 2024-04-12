Крестешникова (Щеткина) Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестешникова (Щеткина) Александра Ефимовна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

01.08.1850

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Отец

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Мать

1825 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1850

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Щеткина Александра Алексеевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
28.10.1868

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.1869

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1871

Сын: Крестешников Василий Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1872

Сын: Крестешников Сергей Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
19.02.1874

Сын: Крестешников Николай Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
06.08.1875

Сын: Крестешников Александр Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1876

Дочь: Крестешникова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1877
Тверь, город Тверь, Тверская область
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