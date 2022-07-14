Логинов Мануил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти17.03.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Логин Яковлевич
Мать: Фекла Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Логинова) Матрона Мануиловна
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Афанасий Мануйлович
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Логинов Кузьма Мануйлович
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Яковлевна
Смерть
17.03.1865