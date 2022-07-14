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Логинов Мануил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

17.03.1865

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Логин Яковлевич

Мать: Фекла Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Логинова) Матрона Мануиловна

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Афанасий Мануйлович

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Логинов Кузьма Мануйлович

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Яковлевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
17.03.1865
Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

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