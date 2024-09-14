Балабина (Кузнецова) Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабина (Кузнецова) Алёна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балабин Григорий Викторович

Рождение ребёнка
07.10.1995

Сын: Балабин Руслан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балабин Григорий Викторович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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