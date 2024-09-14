Балабина (Кузнецова) Алёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1995
Сын: Балабин Руслан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.06.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балабин Григорий Викторович
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область