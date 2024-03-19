Голец (Дедух) Любовь
Место рождениястаница Отрадо-Ольгинское Гулькевического района Краснодарского края
Дата рождения17.09.1927
Дата смерти18.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1927
Отец: Дедух Яков
Мать: Дедух Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голец Иван
Рождение ребёнка
21.03.1954
Сын: Голец Николай
Отец ребёнка: Голец Иван
Рождение ребёнка
30.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голец Иван
Смерть
18.02.1988