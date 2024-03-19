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Голец (Дедух) Любовь

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Место рождения

станица Отрадо-Ольгинское Гулькевического района Краснодарского края

Дата рождения

17.09.1927

Дата смерти

18.02.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Вычислено 1891 г.р.

Муж

Вычислено 1926 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

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ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1927

Отец: Дедух Яков

Мать: Дедух Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голец Иван

Рождение ребёнка
21.03.1954

Сын: Голец Николай

Отец ребёнка: Голец Иван

Рождение ребёнка
30.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голец Иван

Смерть
18.02.1988

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