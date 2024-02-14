Хисаметдинов (Хисаметдинова) Гатифа Ганиятулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисаметдинов (Хисаметдинова) Гатифа Ганиятулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисаметдинов Сафиулла Набиулович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921

Сын: Хисаметдинова Мухтарифа Сафиулловна

Отец ребёнка: Хисаметдинов Сафиулла Набиулович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Хисаметдинов Фарит Сафиуллович

Отец ребёнка: Хисаметдинов Сафиулла Набиулович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Хисаметдинов) Танзиля Сафиулловна

Отец ребёнка: Хисаметдинов Сафиулла Набиулович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисаметдинов Сафиулла Набиулович

Смерть
1975

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