Хисаметдинов (Хисаметдинова) Гатифа Ганиятулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Хисаметдинова Мухтарифа Сафиулловна
Отец ребёнка: Хисаметдинов Сафиулла Набиулович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Хисаметдинов Фарит Сафиуллович
Отец ребёнка: Хисаметдинов Сафиулла Набиулович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Хисаметдинов) Танзиля Сафиулловна
Отец ребёнка: Хисаметдинов Сафиулла Набиулович
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хисаметдинов Сафиулла Набиулович
Смерть
1975