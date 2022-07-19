Шлупиков Леонид Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1970
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
27.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности