Шлупиков Леонид Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлупиков Леонид Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шлупиков Сергей Иванович

Мать: Шлупикова Екатерина (Капитолина) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1970

Жена: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
27.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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