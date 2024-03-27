Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна
Место рожденияСело Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рожденияОколо 1884
Дата смерти04.03.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1884
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1908
Отец ребёнка: Урманов Тимербай Абдуллович
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
До 1908
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Урманов Тимербай Абдуллович
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1912
Сын: Урманов Тимер Тимербаевич
Отец ребёнка: Урманов Тимербай Абдуллович
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Урманов Тимербай Абдуллович
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1920
Сын: Урманов Миниахмет Тимербаевич
Отец ребёнка: Урманов Тимербай Абдуллович
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
24.09.1925
Дочь: Терегулова Тагзима Тимербаевна
Отец ребёнка: Урманов Тимербай Абдуллович
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1927
Дочь: Асадуллина Танзиля Тимербаевна
Отец ребёнка: Урманов Тимербай Абдуллович
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
04.03.1968
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище №2. Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия