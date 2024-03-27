Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урманова (Урманова) Магфура Ямалетдиновна

Место рождения

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

04.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1908

Сын: Урманов Муса Тимербаевич

Отец ребёнка: Урманов Тимербай Абдуллович

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
До 1908

Муж: Урманов Тимербай Абдуллович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1910

Сын: Урманов ? Тимербаевич

Отец ребёнка: Урманов Тимербай Абдуллович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1912

Сын: Урманов Тимер Тимербаевич

Отец ребёнка: Урманов Тимербай Абдуллович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Урманов ?? Тимербаевич

Отец ребёнка: Урманов Тимербай Абдуллович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1920

Сын: Урманов Миниахмет Тимербаевич

Отец ребёнка: Урманов Тимербай Абдуллович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
24.09.1925

Дочь: Терегулова Тагзима Тимербаевна

Отец ребёнка: Урманов Тимербай Абдуллович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1927

Дочь: Асадуллина Танзиля Тимербаевна

Отец ребёнка: Урманов Тимербай Абдуллович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
04.03.1968
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище №2. Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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