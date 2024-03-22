Абдулвагап Бикбулатов
Место рождения
Дата рождения1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Бикбулат Бикбов
Мать: Забида
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Хакирниса
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Хакирниса
Рождение ребёнка
1848
Сын: Муса Абдулвагапов
Мать ребёнка: Хакирниса
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Халифа Абдулвагапова
Мать ребёнка: Хакирниса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хакирниса