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Абдулвагап Бикбулатов

Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1809

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Бикбулат Бикбов

Мать: Забида

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Назмитдин Абдулвагапов

Мать ребёнка: Хакирниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Фахритдин Абдулвагапов

Мать ребёнка: Хакирниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Муса Абдулвагапов

Мать ребёнка: Хакирниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Халифа Абдулвагапова

Мать ребёнка: Хакирниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хакирниса

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