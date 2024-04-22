Лапшов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапшов Иван Павлович

Лапшов Иван Павлович

Место рождения

Пияичное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Около ?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Лапшов Павел

Мать: не указана

Пияичное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапшова Екатерина Ивановна

Военная служба
06.06.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Сосновский РВК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лапшова Екатерина Ивановна

Смерть
Около ?.03.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close