Лапшов Иван Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиОколо ?.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Лапшов Павел
Рождение ребёнка
27.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапшова Екатерина Ивановна
Военная служба
06.06.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Сосновский РВК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лапшова Екатерина Ивановна
Смерть
Около ?.03.1942