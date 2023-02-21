Собачкина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1923
Сын: Собачкин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Собачкин Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.05.1926
Сын: Собачкин Николай Петрович
Отец ребёнка: Собачкин Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.11.1927
Дочь: Уваева Анна Петровна
Отец ребёнка: Собачкин Пётр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно