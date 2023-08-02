Аманкулов Тулиген Нурузбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аманкулова Зайтуна Никматжановна
Рождение ребёнка
07.11.1985
Сын: Алтаев Кайрат Тулигенович
Мать ребёнка: Аманкулова Зайтуна Никматжановна
Рождение ребёнка
29.03.1989
Дочь: Аманкулова Айгуль Тулигеновна
Мать ребёнка: Аманкулова Зайтуна Никматжановна