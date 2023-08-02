Аманкулов Тулиген Нурузбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аманкулов Тулиген Нурузбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1985 г.р.
1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
13.09.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аманкулова Зайтуна Никматжановна

Рождение ребёнка
07.11.1985

Сын: Алтаев Кайрат Тулигенович

Мать ребёнка: Аманкулова Зайтуна Никматжановна

Рождение ребёнка
29.03.1989

Дочь: Аманкулова Айгуль Тулигеновна

Мать ребёнка: Аманкулова Зайтуна Никматжановна

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