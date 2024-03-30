Кармазина Светлана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 21.07.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1980
Дочь: Мещерякова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Кармазин Николай Петрович
с. Бичевая район имени Лазо Хабарвоский край
Рождение ребёнка
Около 09.07.1980
Сын: Кармазин Максим Николаевич
Отец ребёнка: Кармазин Николай Петрович
Рождение ребёнка
Около 15.09.1990
Сын: Кармазин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кармазин Николай Петрович