Кармазина Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кармазина Светлана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 21.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1980

Дочь: Мещерякова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Кармазин Николай Петрович

с. Бичевая район имени Лазо Хабарвоский край
Рождение ребёнка
Около 09.07.1980

Сын: Кармазин Максим Николаевич

Отец ребёнка: Кармазин Николай Петрович

Рождение ребёнка
Около 15.09.1990

Сын: Кармазин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кармазин Николай Петрович

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