Василиса (Васса) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса (Васса) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1825 по 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанович

Рождение ребёнка
15.09.1865

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1870

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1872

Дочь: Надеева Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1875

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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