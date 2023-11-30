Василиса (Васса) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанович
Рождение ребёнка
15.09.1865
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
23.01.1870
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
04.07.1872
Дочь: Надеева Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
22.05.1875
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Степанович
Смерть
Неизвестно