Саяшкин Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саяшкин Пётр Иванович

Место рождения

с.Чиргуши Лукояновский р-н Горьковской обл.

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова (Саяшкина) Валентина

Мать ребёнка: Саяшкина (Назарова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саяшкин Александр

Мать ребёнка: Саяшкина (Назарова) Анна

Военная служба
Неизвестно
Саяшкин Петр Иванович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1906 Место рождения: с. Чиргуши, Б-Маресьевского района, Горьковской области Наименование военкомата: ВК Большемаресьевского района Ниж... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саяшкина (Назарова) Анна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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