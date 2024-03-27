Саяшкин Пётр Иванович
Место рожденияс.Чиргуши Лукояновский р-н Горьковской обл.
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова (Саяшкина) Валентина
Мать ребёнка: Саяшкина (Назарова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саяшкин Александр
Мать ребёнка: Саяшкина (Назарова) Анна
Военная служба
Неизвестно
Саяшкин Петр Иванович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1906 Место рождения: с. Чиргуши, Б-Маресьевского района, Горьковской области Наименование военкомата: ВК Большемаресьевского района Ниж... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саяшкина (Назарова) Анна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно