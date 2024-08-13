Андреева (Воробьева) Агрипина Макеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Андреев Захар Прокопьевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Андреев Прокопий Захарович
Отец ребёнка: Андреев Захар Прокопьевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Андреева) Параскева Захаровна
Отец ребёнка: Андреев Захар Прокопьевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Андреев Евдоким Захарович
Отец ребёнка: Андреев Захар Прокопьевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Андреев Николай Захарович
Отец ребёнка: Андреев Захар Прокопьевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Андреева) Мелания Захаровна
Отец ребёнка: Андреев Захар Прокопьевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Андреев Захар Прокопьевич