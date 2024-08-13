Андреева (Воробьева) Агрипина Макеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Воробьева) Агрипина Макеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786

Сын: Андреев Антон Захарович

Отец ребёнка: Андреев Захар Прокопьевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Андреев Прокопий Захарович

Отец ребёнка: Андреев Захар Прокопьевич

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Андреева) Параскева Захаровна

Отец ребёнка: Андреев Захар Прокопьевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Андреев Евдоким Захарович

Отец ребёнка: Андреев Захар Прокопьевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Андреев Николай Захарович

Отец ребёнка: Андреев Захар Прокопьевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Андреева) Мелания Захаровна

Отец ребёнка: Андреев Захар Прокопьевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Андреев Антон Захарович

Отец ребёнка: Андреев Захар Прокопьевич

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