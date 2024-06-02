Чуприков Евфим (Евфимий) Ефим Иоанов (Иванов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприков Евфим (Евфимий) Ефим Иоанов (Иванов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуприков Иоанн (Иван)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуприкова Параскева Евфимиевна (Евфимиева)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуприкова Агриппина Евфимиевна (Евфимиева)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуприков Николай Евфимиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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