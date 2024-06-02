Чуприков Евфим (Евфимий) Ефим Иоанов (Иванов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чуприков Иоанн (Иван)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуприкова Параскева Евфимиевна (Евфимиева)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуприкова Агриппина Евфимиевна (Евфимиева)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуприков Николай Евфимиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно