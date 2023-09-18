Горбунова Анна Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Анна Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1803

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Горбунов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Горбунов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Стефанида Иванова

Отец ребёнка: Горбунов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Горбунов Герасим Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Федосеевич

Смерть
После 1803
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