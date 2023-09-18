Горбунова Анна Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиПосле 1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Горбунов Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Горбунов Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Стефанида Иванова
Отец ребёнка: Горбунов Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Горбунов Герасим Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван Федосеевич
Смерть
После 1803