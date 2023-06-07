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Борзова Акулина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

После 1709

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Борзов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Борзов Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Борзов Калина Михайлов

Отец ребёнка: Борзов Михаил Филиппов

Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Смерть
После 1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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