Борзова Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смертиПосле 1709
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1704
Сын: Борзов Иван Михайлов
Отец ребёнка: Борзов Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1707
Отец ребёнка: Борзов Михаил Филиппов
Место жительства
1709
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Смерть
После 1709
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)