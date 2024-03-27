Сибирякова (Ямлиханова) Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибирякова (Ямлиханова) Хадича

Место рождения

с.Семеновка Нижегородской обл.

Дата рождения

1883

Дата смерти

19.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Ямлихан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сибирякова) Бибисара

Отец ребёнка: Сибиряков Мухамеджан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибиряков Мухамеджан

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сибиряков Ибрагим Мухамедович

Отец ребёнка: Сибиряков Мухамеджан

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сибиряков Хамзя

Отец ребёнка: Сибиряков Мухамеджан

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Фейсханова (Сибирякова) Фариха

Отец ребёнка: Сибиряков Мухамеджан

Рождение ребёнка
1916

Сын: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович

Отец ребёнка: Сибиряков Мухамеджан

Рождение ребёнка
1918

Сын: Сибиряков Хайрулла

Отец ребёнка: Сибиряков Мухамеджан

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиряков Мухамеджан

Рождение ребёнка
02.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиряков Мухамеджан

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиряков Мухамеджан

Смерть
19.01.1949

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