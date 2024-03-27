Сибирякова (Ямлиханова) Хадича
Место рожденияс.Семеновка Нижегородской обл.
Дата рождения1883
Дата смерти19.01.1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Ямлихан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сибирякова) Бибисара
Отец ребёнка: Сибиряков Мухамеджан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сибиряков Мухамеджан
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сибиряков Ибрагим Мухамедович
Отец ребёнка: Сибиряков Мухамеджан
Рождение ребёнка
1904
Сын: Сибиряков Хамзя
Отец ребёнка: Сибиряков Мухамеджан
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Фейсханова (Сибирякова) Фариха
Отец ребёнка: Сибиряков Мухамеджан
Рождение ребёнка
1916
Сын: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович
Отец ребёнка: Сибиряков Мухамеджан
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сибиряков Хайрулла
Отец ребёнка: Сибиряков Мухамеджан
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
02.11.1925
Рождение ребёнка
1930
Смерть
19.01.1949