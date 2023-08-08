Зыков Климант Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Зыков Иван Гордеевич
Мать: Настасья Алексеевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Александра Тимофеева
Рождение ребёнка
1859
Сын: Зыков Михаил или Маркел Климантович
Мать ребёнка: Александра Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Тимофеева
Смерть
Неизвестно