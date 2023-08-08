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Зыков Климант Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Зыков Иван Гордеевич

Мать: Настасья Алексеевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зыков Андрей Климантович

Мать ребёнка: Александра Тимофеева

Рождение ребёнка
1859

Сын: Зыков Михаил или Маркел Климантович

Мать ребёнка: Александра Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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